Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türk Telekom'un 1 milyar TL'ye kadar tahvil/finansman bonosu ihraç başvurusu ile Vakıfbank'ın yurtdışında 5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.
Açıklama SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türk Telekom'un 1 milyar TL'ye kadar tahvil/finansman bonosu ihraç başvurusu ile Vakıfbank'ın yurtdışında 5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.
Açıklama SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı.
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