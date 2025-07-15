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        Spor kulüplerinden "15 Temmuz" mesajı

        Spor kulüpleri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:45
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        Spor kulüplerinden "15 Temmuz" mesajı
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        Spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz." denildi.

        Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

        "Kamu bürokrasisinin kritik noktalarına ve kahraman Türk ordusunun komuta kademelerine sızan FETÖ tarafından ortaya konan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılı. Ülkemizin varlığına kasteden bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşıldı, yüce Türk milleti, ülkesinin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini herkese gösterdi. Türk milletinin karşısına çıkmayı göze alamayan FETÖ gölgesindeki hainler, 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'mizin dik duruşuyla nasıl yerle yeksan olduysa; 15 Temmuz'da da devletimiz ve milletimizin vatanperver duruşuyla darmadağın oldular. Bu millet, tarihte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Atamızın emaneti olan bu kıymetli vatanın birlik ve beraberliğine ihanet edenlerle mücadeleden bir adım geri durmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyor; gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

        Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda ise, "Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini hedef alan hain darbe girişiminin 9. yılında demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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