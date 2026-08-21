Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda madalya beklediğimiz A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında bugün çıkıyor. Filenin Sultanları, A Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şu şekilde:

Bugün:

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos Pazar:

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi:

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos Çarşamba:

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos Cuma:

19.00 Türkiye-Polonya

KADRO

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

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Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.