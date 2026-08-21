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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! İlk rakip Letonya

        Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! İlk rakip Letonya

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında bugün A Grubu'nda Letonya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Sultanlar'ın ilk rakibi Letonya!

        Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda madalya beklediğimiz A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında bugün çıkıyor. Filenin Sultanları, A Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Ay-yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programı şu şekilde:

        Bugün:

        19.00 Türkiye-Letonya

        23 Ağustos Pazar:

        19.00 Türkiye-Slovenya

        24 Ağustos Pazartesi:

        19.00 Türkiye-Macaristan

        26 Ağustos Çarşamba:

        19.00 Türkiye-Almanya

        28 Ağustos Cuma:

        19.00 Türkiye-Polonya

        KADRO

        Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

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        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

        Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

        Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.

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        #Filenin Sultanları
        #avrupa kadınlar voleybol şampiyonası
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
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