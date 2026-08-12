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        Haberler Spor Diğer Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez iki kıtayı buluşturacak

        Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez iki kıtayı buluşturacak

        Türkiye'de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B'nin ana sponsorluğunda düzenlenen, dünyanın kıtalararası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı yaklaşık bin triatletin katılımıyla 6. kez düzenlenecek yarış, İstanbul Boğazı'nın benzersiz atmosferinde bir kez daha büyük bir heyecana sahne olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:35 Güncelleme:
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        Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez iki kıtayı buluşturacak

        Her yıl daha da büyük ilgi gören yarış bu yıl anlamlı bir dayanışmaya da ev sahipliği yapacak. Oral-B ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle hayata geçirilen projede, zorlu parkuru tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan her sporcu, çocukların sağlıklı gülümsemesine katkı sağlayacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonuyla ve Oral-B’nin ana sponsorluğunda düzenlenen 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Herkesi ‘Şampiyon Gibi Fırçalamaya’ davet eden Oral-B’nin destekleriyle büyük ilgi gören yarış, 6. kez sporseverleri bir araya getirecek.

        Yerli ve yabancı yaklaşık bin sporcunun katılması beklenen dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonunda triatletler; 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan çetin parkurda kıtalararası bir mücadele verecek. Sporcular, Kanlıca ile Küçüksu arasında gerçekleştirilecek yüzme etabının ardından Asya'dan Avrupa'ya uzanan 40 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirecek. Bu etap kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yarış süresince araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Küçüksu ile Çubuklu arasında koşulacak 10 kilometrelik etapla yarış tamamlanacak. 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, gün doğumuyla birlikte P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonları ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya tarafından başlama komutu verilecek.

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        Her yıl merakla beklenen dev organizasyon bu yıl anlamlı bir dayanışmaya da ev sahipliği yapıyor. Oral-B ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle hayata geçirilen projede, zorlu parkuru tamamlayıp bitiş çizgisine ulaşan her sporcu çocukların sağlıklı gülümsemelerine katkıda bulunacak.

        ÖZGE ERDEM: ÇOK DEĞERLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKTIK

        Yarışa dair yaptığı açıklamada P&G’nin spora verdiği desteği vurgulayan P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonları ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, “Oral-B markamızla ülkemizde daha fazla çocuğun sağlıklı ağız ve diş bakım alışkanlığı kazanmasını desteklemek amacıyla, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde çok değerli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk, ‘Gücüne Güç Kat’ diyerek başlattığımız 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu ile daha da güçlenecek. Zorlu parkuru tamamlayan her sporcumuzla birlikte geleceğe sağlıklı ve mutlu bir gülümsemeyle bakacak çocuk sayı da artacak. Böylece Boğaz’da göğüslenen her bitiş çizgisi, AÇEV aracılığıyla bir çocuğumuzun sağlıklı gülümsemesine dönüşecek” dedi.

        BAYRAM YALÇINKAYA: TRIATLON RUHUNU YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise, “Dünyanın tarih ve kültür başkenti İstanbul’a yakışır, uluslararası spor otoritelerinin de takdirini kazanmış, etki gücü yüksek bir organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı gururluyuz. Her yıl büyüyen bir ilgi ile yol alıyoruz. Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu ile ülkemizin spor turizminde önemli eşiği geçtiğine inanıyorum. Üç disiplini bir arada sunan, gerçek anlamda bir dayanıklılık sporu olan triatlonun ruhunu yaşamak üzere tüm İstanbulluları, keyifli bir pazar günü için Beykoz’a davet ediyorum.” Diye konuştu.

        PARKURDA AQUATLON HEYECANI DA YAŞANACAK

        Büyük mücadeleye sahne olacak organizasyon kapsamında bu yıl triatlon disiplininin yanı sıra sadece yüzme ve koşu etabından oluşan Aquatlon yarışı da düzenlenecek. Bu kategoriyi tercih eden katılımcılar, 2,2 kilometre yüzme ve 10 kilometre koşudan oluşan Aquatlon parkurunda dayanıklılıklarını sergileyecek.

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