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        Trabzonspor'un oyun üstünlüğü skora yansımadı

        UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, karşılaşmada yüzde 66 topla oynama oranı ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğüne rağmen yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Bordo-mavililer, Macaristan'da oynanacak rövanş öncesinde tur şansını deplasmana bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Oyun var, skor yok!

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Papara Park’ta konuk ettiği Ferencvaros karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Macaristan temsilcisine galibiyeti getiren golü Kristoffer Zachariassen kaydederken, bordo-mavililer özellikle ikinci yarıda kurduğu baskıya ve yakaladığı fırsatlara rağmen beraberlik golünü bulamadı.

        TRABZONSPOR OYUNDA ÜSTÜNLÜK KURDU

        Trabzonspor, Ferencvaros karşısında birçok istatistikte rakibine üstünlük sağladı. Karşılaşmayı yüzde 66 topla oynama oranıyla tamamlayan bordo-mavililer, Ferencvaros’un yüzde 34’lük oranına karşı topun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu. Trabzonspor ikili mücadelelerde 62’ye 33 üstünlük sağlarken, rakibinin 5 kornerine karşılık 7 korner kullandı. Bordo-mavililer 9, Ferencvaros ise 8 pas arası yaparken, hava topu kazanma istatistiğinde 9-9 eşitlik oluştu.

        SALAH HÜCUMDA ÖNE ÇIKTI

        Trabzonspor’da Mohamed Salah, hücum istatistiklerinde öne çıkan isim oldu. Mısırlı yıldız karşılaşmada 6 şut çekerek iki takım adına en fazla şut deneyen oyuncu olurken, bunların 1’inde isabet sağladı. Salah ayrıca 4 şut pasıyla bu alanda karşılaşmanın en yüksek rakamına ulaştı. Mısırlı futbolcu yaptığı 11 ortanın 3’ünde isabet sağlarken, 3 çalım girişiminin 1’inde başarılı oldu.

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        ONUACHU 4 ŞUTTA İSABET BULAMADI

        Bordo-mavililerin gol yollarındaki önemli ismi Paul Onuachu ise karşılaşmayı 4 şutla tamamladı ancak bu şutlarda isabet sağlayamadı. Sidny Cabral ve Ernest Muçi de 3’er şutla rakip kaleyi yokladı. Cabral’ın 3 şutundan 1’i kaleyi bulurken, Muçi’nin şutlarında isabet çıkmadı. Trabzonspor’un hücumdaki üretkenliği skora yansımazken, bordo-mavililer Ferencvaros savunmasını aşmakta zorlandı.

        CENK ÖZKACAR PAS TRAFİĞİNDE ÖNE ÇIKTI

        Trabzonspor’da Cenk Özkacar, pas istatistiklerinde takımın en fazla pas yapan oyuncusu oldu. Cenk, 85 pas girişiminin 82’sinde isabet sağladı. Chibuike Nwaiwu 70 pasın 58’ini, Melih Kabasakal 52 pasın 49’unu, Sidny Cabral ise 49 pasın 45’ini takım arkadaşlarıyla buluşturdu. Hücumun üçüncü bölgesindeki paslarda Cabral yüzde 94, Cenk Özkacar yüzde 92, Wagner Pina yüzde 85 ve Ernest Muçi yüzde 82 isabet oranı yakaladı.

        NWAIWU SAVUNMADA DİKKAT ÇEKTİ

        Bordo-mavililerde Chibuike Nwaiwu savunmadaki istatistikleriyle dikkat çekti. Nwaiwu, 5 top kapma girişiminin 3’ünde başarılı olurken, 9 sahipsiz top kazanarak bu alanda karşılaşmanın en yüksek rakamına ulaştı. Nijeryalı oyuncu ayrıca 3 rakip şutunu engelledi. Melih Kabasakal ise 5 top kapma girişiminin 3’ünde başarılı olurken, 7 sahipsiz top kazandı.

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        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Frencvaros karşısında alınan mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

        Ekspres: Biz de şaşkınız sizin gibi

        Sonnokta: Papara’da hüsran

        Günebakış: Trabzon turu zora soktu

        Taka: Papara’da hayal kırıklığı

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        #trabzonspor
        #Salah
        #Ferencvaros
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