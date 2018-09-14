St. Polten - Salzburg maç önü

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. St. Polten, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Salzburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. St. Polten 14 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Salzburg 18 puanda ve 1. sırada. St. Polten, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Salzburg, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; St. Polten galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 4.60, Salzburg galibiyet oranı 1.25. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

St. Polten son haftadaki Admira Wacker müsabasında 0-2 kazandı.

Salzburg, Austria Vienna karşılaşmaında 4-0 yenildi.

St. Polten, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Salzburg, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salzburg 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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