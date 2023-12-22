Steam indirim takvimi 2023: Steam kış indirimleri başladı mı? Hangi oyun ne kadar indirimde? - Teknoloji Haberleri

Steam indirim takvimi 2023: Steam kış indirimleri başladı mı? Hangi oyun ne kadar indirimde? - Teknoloji Haberleri

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Türkiye’de oyun severlerin Steam için bekledikleri yılın son indirim tarihleri geldi çattı. Dünyanın en bilinen oyun platformlarından biri olan Steam’de her sene olduğu gibi bu senenin sonunda da yüzde 90’a varan indirimler gerçekleştirilecek. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar...