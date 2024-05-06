Stefan Kuntz için sürpriz gelişme! Yeni durağı... A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'un, Kanada'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi. Kanada'nın 61 yaşındaki teknik direktör için ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve Kuntz'un bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca, Azerbaycan Milli Takımı'nın da Kuntz ile ilgilendiği de öne sürüldü

Habertürk Giriş: 06.05.2024 - 20:34 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:34 facebook

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