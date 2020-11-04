AA

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, eylül ayı itibarıyla gerçekleştirilen sayımlarda, fidanlıklarda dağıtımı yapılacak 261,4 milyon fidan bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Karacabey, AA muhabirine, kuruma bağlı fidanlıklar ve buralardaki ürünlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülke genelinde 28 orman fidanlık müdürlüğü ve 15 işletme müdürlüğüne bağlı 91 şefliğine ait 137 fidanlık bulunduğunu belirten Karacabey, buraların toplam 3 bin 270 hektarlık alanı kapladığını ve yıllık 500 milyon adet fidan üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Karacabey, söz konusu fidanlıklarda ibreli, yapraklı, dış mekan süs bitkisi, tıbbi aromatik bitkilerle yer örtücü bitkilerden geçen yıl sonu itibarıyla 854 türde 242,5 milyon fidan üretildiği bilgisini vererek, "Tıbbi aromatik bitkilere ve stratejik ürünlere talep arttığından bu yıl 1000 türde 260 milyon adet fidan üretimi planlandı. Eylül ayı itibarıyla gerçekleştirilen sayımlarda fidanlıklarımızda dağıtımı yapılacak 261,4 milyon adet fidan olduğu tespit edildi." dedi.

Üretilen fidanların ülkenin 4 bir yanını yeşillendirdiğini vurgulayan Karacabey, şöyle konuştu:

"Geçen yıl üniversite, belediye, askeri birlik, okul ve diğer kamu kuruluşlarına 35,3 milyon lira değerinde 10,7 milyon adet bedelsiz fidan dağıtımı yapıldı. Bedelsiz dağıtılan fidanların çoğunluğu 1 metre boyun üstündedir. Belediyelere bedelsiz olarak tahsis edilen 3 milyon fidanın o dönemki satış fiyatları üzerinden tutarı 13,2 milyon lira."

Aşılı fidan üretimi için özel sektör fidanlıklarına özellikle ceviz, Antep fıstığı, mahlep (kiraza aşılama),ıhlamur, mavi servi, kara servi, ladin, sedir gibi türlerin 1,2 yaşındaki fidanlarının satıldığına işaret eden Karacabey, boylu fidan üretimi için başta çınar olmak üzere, dişbudak, akçaağaç, kayın, ıhlamur, karaağaç, huş, meşe gibi yapraklı, mavi servi, sedir, karaçam, sarıçam, batı ladini, doğu ladini, köknar gibi ibreli fidanlar ile oya, süs eriği, zakkum, hatmi gibi türlerin de ara ürün olarak verildiğini dile getirdi.

- Özel sektöre fidan satışıyla yıllık 20-25 milyon lira gelir sağlanıyor

Özel sektör fidanlıkları, Orman Genel Müdürlüğü fidanlıklarının ürettiği çeşit sayısına sahip olmadığı için başta tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere çalı grubu fidanlardan da satış yapılabildiğini ifade eden Karacabey, "Özel sektör fidanlıklarına ara ürün ve çeşit tamamlama gayesiyle yıllık ortama 30-35 milyon adet fidan veriyoruz ve bu satışlardan yıllık 20-25 milyon lira gelir elde ediliyor." diye konuştu.

Karacabey, fidan ihracatını artırma ve özel sektör fidancılığını destekleme kapsamında 167 özel orman fidanlık projesinin onaylandığını, 152'sinin faaliyete geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Genel Müdürlüğümüzce özel sektör fidancılığına desteğimiz devam etmektedir. Park, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan fidan üretiminde dünya pazarlarına açılmak için özel sektör fidancılığı uzun vadeli ve düşük faizli kredi verilerek desteklenmekte olup, son 10 yılda, 10,5 milyon lira kredi kullandırılmış, 3 adedine hibe desteği verilmiştir."

- İnternet üzerinden geleceğe nefes ol

Türkiye'nin yüzde 29,2'sini kaplayan orman alanlarının artması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının her yıl çeşitli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Karacabey, üretilen fidanların Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen "Milli Ağaçlandırma Günü" gibi birçok organizasyonda kullanıldığını söyledi.

Karacabey, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde bulunan vatandaşların da söz konu günde ağaç dikme etkinliğine katılabileceğine işaret ederek, "İsteyen vatandaşlarımız 'geleceğenefes.com' adresinden 'Fidan Sahiplen' sekmesini tıklayıp, ismini, e-posta adresini ve yaşadığı ili seçerek fidan sahiplenebilir." dedi.