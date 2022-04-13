'Stranger Things'in 4. sezonunun yeni fragmanı yayınlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Stranger Things'in 4. sezonunun yeni fragmanı yayınlandı

3 yıllık aranın ardından 'Stranger Things', 4. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin ilk bölümü 27 Mayıs 2022'de 2. ise 1 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak

'Stranger Things'in 4. sezonunun yeni fragmanı yayınlandı
'Stranger Things'in 4. sezonunun yeni fragmanı yayınlandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Netflix, orijinal dizisi 'Stranger Things'in 4. sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. 'Stranger Things', 3 yıllık uzun bir sürenin ardından 4. sezonuyla izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı.

'En İyi Drama Dizisi' dalında üç kez Emmy'ye aday gösterilen Dizinin ilk bölümü, 27 Mayıs 2022'de 2. ise 1 Temmuz'da yayına girecek.

'STRANGER THINGS 4' HAKKINDA

Hawkins'e korku, dehşet ve yıkım getiren Starcourt Savaşı'nın üzerinden altı ay geçmiştir. Savaşın sonuçlarıyla cebelleşen dostlarımız ilk kez birbirinden ayrı düşmüştür. Üstelik lise hayatının zorluklarıyla uğraşmak da işlerini hiç kolaylaştırmaz. Bu hassas dönemde ortaya çıkan doğaüstü yeni ve korkunç bir tehdit, dehşet verici bir gizemi beraberinde getirir. Bu gizem çözüldüğü takdirde Baş Aşağı Dünya kabusu nihayet son bulabilecektir.

2016'da yayına girmesinden bu yana dünya çapında büyük ilgi gören Stranger Things, 65'i aşkın ödül kazandı ve 175 ödüle aday gösterildi. Bu ödüller arasında Emmy'ler, Altın Küre ödülleri, Grammy'ler, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Yılın Dizisi ödülü, People's Choice Ödülleri, MTV Film ve Televizyon Ödülleri, Teen Choice Ödülleri ve diğer pek çok ödül bulunuyor.

En İyi Drama Dizisi dalında üç kez Emmy'ye aday gösterilen Stranger Things, Netflix'in en çok izlenen yapımlarından birisi. Dizinin 3. sezonu 582 milyon saat izlenme elde ederek Netflix Top 10 listelerinin 'En Popüler İngilizce Dizi' kategorisinde 2. sırada yer alırken 2. sezon da 427 milyon saat izlenmeyle Netflix listelerinde 10 numarada.

Duffer Kardeşler tarafından yaratılan Stranger Things'in yapımcılığını Monkey Massacre Productions ve 21 Laps Entertainment üstleniyor. Dizinin baş yapımcıları ise Duffer Kardeşler ile birlikte 21 Laps Entertainment'dan Shawn Levy ve Dan Cohen ile Iain Paterson.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kara Tahta konusu ve oyuncuları! TRT 1 Kara Tahta dizisi konusu neyi anlatıyor?
TELEVİZYON Kara Tahta konusu ve oyuncuları!
Masumlar Apartmanı son bölüm izle! 11 Nisan 2022 TRT 1 ile Masumlar Apartmanı dizisi 66.yeni bölüm kesintisiz full izle! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izleme linki
TELEVİZYON Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
Baba 9. bölüm tek parça izle! Show TV Baba dizisi son bölüm kesintisiz izle!
TELEVİZYON Baba son bölüm izle!
Üç Kız Kardeş son bölüm izle! 11 Nisan 2022 Kanal D ile Üç Kız Kardeş dizisi 8.yeni bölüm kesintisiz full izle! Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça izle
TELEVİZYON Üç Kız Kardeş son bölüm izle!
Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle! 12 Nisan 2022 TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm kesintisiz full izle
TELEVİZYON Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ve oyuncuları: Eski Köye Yeni Adet filmi konusu neyi anlatıyor?
TELEVİZYON Eski Köye Yeni Adet filmi konusu ve oyuncuları!
'Oğlum'da oklar yeni bir şüpheliyi gösteriyor!
TELEVİZYON 'Oğlum'da oklar yeni bir şüpheliyi gösteriyor!
Reyting sonuçları 11 Nisan Pazartesi: Hangi yapım reytinglerde kaçıncı kaçıncı oldu? Güncel sıralama
TELEVİZYON Gözler reyting sonuçlarında
Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Gizem evli mi, eşi kim?
TELEVİZYON Survivor Gizem kimdir?
Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! 12 Nisan FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 27. yeni bölüm full tek parça izle!
TELEVİZYON Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.