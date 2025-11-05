Habertürk
        Haberler Dünya Sudan'da iç savaş sürüyor: "Soykırıma dönüştü, dünyanın 'Dur' demesi gerekiyor" | Dış Haberler

        Sudan'da iç savaş sürüyor: "Soykırıma dönüştü, dünyanın 'Dur' demesi gerekiyor"

        Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hasan Hamid Hasan, "(Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Faşir'de yaptıkları) Bu bir soykırımdır. Bu tür vahşetlere sessiz kalmak, yani buna ortak olmak soykırımdır. Dünya bunu görmezden gelmemeli." dedi. Beyaz Saray, Sudan'daki çatışmaların durması için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Giriş: 05.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:51
        Sudan: İç çatışma soykırıma dönüştü
        Sudan'da ordu ile çatışan dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir kentini kuşatması ve burada gerçekleştirdikleri katliamların beklenen bir gelişme olduğunu belirten Hasan, "Sudan, bu senaryo konusunda yaklaşık 3 yıldır uyarıda bulunuyor. Sudan, 3 yıldan fazladır insani felaket konusunda defalarca uyarıda bulunuyor. Bugün tanık olduğumuz durum, uluslararası toplumun bir bütün olarak hareket etmemesinin doğrudan bir sonucu." ifadesini kullandı.

        Hasan, HDK militanlarının 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Faşir'i aylardır kuşatmasına sessiz kalındığını vurgulayarak, "HDK, şimdi Faşir'de soykırım yapıyor. HDK, Faşir üzerinde acı dolu bir kuşatma uyguluyor, gıda, su, ilaç ve iletişimin ulaşmasını engelliyor. Bu bir soykırımdır. Bu tür vahşetlere sessiz kalmak, yani buna ortak olmak soykırımdır. Dünya bunu görmezden gelmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

        Faşir'deki çocukların açlıktan ve enfeksiyonlardan öldüğüne dikkati çeken Hasan, bölgedeki salgın hastalıklara işaret etti. Hasan, Faşir'deki insanların kıtlıkla mücadele ettiğinin altını çizerek, bazılarının hayvan yemi artıkları yediğini belirtti.

        Hasan, Faşir'de birçok yerde "yargısız infazların" olduğunu vurgulayarak, insanların etnik kökeni dolayısıyla öldürüldüğünü kaydetti.

        "BM Güvenlik Konseyi, BAE'ye tam silah ambargosu uygulamalı"

        Hasan, uluslararası topluma, "Sudan'da yaşananlar konusunda acilen harekete geçmesi" çağrısında bulunarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), HDK milislerini desteklemeyi sonlandırmak için baskı yapılması gerektiğini söyledi.

        HDK'ye destek olanlara güçlü yaptırımların olması gerektiğinin altını çizen Hasan, "BAE'nin eylemleri, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri de dahil birçok ülkeyle yapılan son kullanıcı anlaşmalarını ve silah ticareti sertifikalarını ihlal ediyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), BAE'ye tam silah ambargosu uygulamalı." dedi.

        Hasan, BMGK'ye, HDK'yi terör örgütü ilan etmesi çağrısında da bulundu.

        Faşir'de, uydu görüntüleri ve insan hakları gözlemcilerinden elde edilen verilerle kanıtlanan etnik kökeni hedef alma, cinsel şiddet ve zorla yerinden edilmeler gibi suçlara da işaret eden Hasan, uluslararası topluma "bunlar karşısında sessiz kalmaması" çağrısı yaptı.

        "Barış girişimlerinden memnunuz"

        Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, uluslararası taraflarca sunulan barış girişimlerine ilişkin, Sudan halkının yaşadığı acıların sona erdirilmesine dönük "samimi çabaların" memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

        Sudan Ordusu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Güvenlik ve Savunma Konseyinin, çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten beri ilk defa başkent Hartum'da ülkenin genel durumunu değerlendirmek amacıyla Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

        Toplantıda, Faşir'deki "trajedinin tekrar yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin ele alındığı" ifade edilerek, ülke genelindeki siyasi, askeri ve güvenlik durumunun değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

        Konseyin, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) "masum sivillere karşı işlediği eşi görülmemiş ağır ihlalleri" de ele aldığı aktarılarak, bunların uluslararası toplum tarafından kınandığı vurgulandı.

        İnsani durum, güvenlik tehditleri ve operasyonel hazırlıkların da masaya yatırıldığı aktarılarak, bazı uluslararası taraflarca sunulan barış girişimlerinin değerlendirildiğine vurgu yapıldı.

        Beyaz Saray: Çaba gösteriyoruz

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Sudan'da devam eden şiddeti sona erdirmek için "uluslararası ortaklarla" beraber aktif olarak çaba göstermeye devam ettiğini belirtti.

        ABD'li sözcü, açıklamasında, "ABD, Sudan'daki korkunç çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmek için aktif olarak çaba gösteriyor. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. Hem acil insani krizi hem de uzun vadeli siyasi zorlukları ele alan müzakereye dayalı bir barış sürecini yürütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sudan'da sahadaki durumun oldukça karmaşık olduğunu ve bu durumun çözüme kavuşturulmasının ancak ilgili tüm aktörlerin katılımıyla mümkün olabileceğini ifade eden Leavitt, ABD'nin bu süreçte sözü edilen ülkelerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini aktardı.

        ABD'ye teşekkür

        Sudan halkının yaşadığı acıların sona erdirilmesine dönük "samimi çabaların" memnuniyetle karşılandığı bildirilerek, Konseyin, ABD Hükümeti ve ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'a kriz bağlamında gösterdikleri çabalar için teşekkür ettiği kaydedildi.

        Konseyin, "HDK ve paralı savaşçılara karşı ülke çapında seferberlik ve toplumsal dayanışma çabalarının sürdürülmesi gerektiğini" vurguladığı ifade edildi.

        İnsani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması, insani faaliyetlerin desteklenmesi ve Sudan'ın tüm bölgelerinde güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesine ilişkin hükümetin vizyonunun da görüşüldüğü belirtildi.

        Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

        Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

        Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

        On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

