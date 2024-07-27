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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız: Hadise'nin oyunculuğunu beğeniyorum - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız: Hadise'nin oyunculuğunu beğeniyorum

        Şükrü Özyıldız, önceki gün Etiler'de otomobilinin içerisinde görüntülendi. Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Hadise'nin oyunculuğunu beğendiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:26
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        "Hadise'nin oyunculuğunu beğeniyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şükrü Özyıldız, menajerlik şirketinin çıkışında objektiflere yansıdı. Özyıldız, 'Esas Oğlan' dizisindeki rol arkadaşı Hadise'nin oyunculuğunu değerlendirdi.

        Şükrü Özyıldız, "Seda Bakan, Hadise gibi isimler ile çok güzel bir proje çekiyoruz. Hadise, çok güzel bir karakter zaten. Çok da yetenekli bir kişilik. Zaten bu projede yer alıyorsa emin olun bu işi de doğru yapacağı içindir" diyerek, Hadise'nin oyunculuğunu beğendiğini dile getirdi.

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        #hadise
        #Şükrü Özyıldız
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