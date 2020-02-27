Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 27 Şubat Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde 27 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 27 ŞUBAT 2020

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-27 09:13:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.2.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.