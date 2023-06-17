• "GAP'ı gaptırmam."

1960’lar…

Serbest müşavir ve mühendis olarak çalıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.

Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliğiyle siyasi kariyeri başladı.

Adalet Partisi genel başkanı seçildi.

Koalisyon hükûmetinde başbakan yardımcısı ve devlet bakanı olarak görev aldı.

1965 genel seçimlerinde Isparta Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Yüzde 53 ile Adalet Partisi’nin tek başına iktidar olması üzerine 41 yaşındayken Türkiye’nin 12’nci başbakanı olarak hükümeti kurdu.