SunExpress, Birleşik Krallık'ta yolcu koltuk kapasitesini artırdı

2024 yaz sezonunda Birleşik Krallık'ta uçuş noktalarına Londra Stansted ve Leeds Bradford havalimanlarını ekleyerek 9'a çıkaran SunExpress, yolcu koltuk kapasitesini iki katına çıkaracağını açıkladı. Havayolu şirketi Birleşik Krallık'ta mevcut uçtuğu pek çok noktada frekans artışına giderken, Anadolu hattında da pek çok noktadan uçuşlar yapacak.

Yaz sezonunda 9 havalimanından haftada 136 uçuş gerçekleştirmeyi planlayan havayolu şirketi yaz sezonunda Londra Stansted-Adana, Londra Stansted-Antalya, Londra Stansted-Gaziantep, Edinburgh-Dalaman ve Leeds Bradford-Antalya uçuşlarına da başlayacak. Şirket ayrıca 2024-2025 kış sezonu için Londra Stansted ve Manchester’dan haftada 4 ek uçuş gerçekleştirecek. Yaz sezonu için filosuna 11 yeni uçak ekleyen SunExpress, 77 uçakla uçuş operasyonunu yönetecek. Ayrıca havayolu şirketi, filosunu 2035 yılına kadar iki katından fazla büyüterek 166 uçağa çıkarmayı planlıyor.