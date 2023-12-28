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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa Süper Kupa'da Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        Süper Kupa'da Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:51
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        Trendyol Süper Lig'de averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi

        Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanda özel maske ile çalıştı.

        Antrenman öncesinde ise Fransız futbolcu Tanguy Ndombele’nin doğum günü kutlandı.

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