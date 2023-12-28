Süper Kupa'da Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'de averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanda özel maske ile çalıştı.
Antrenman öncesinde ise Fransız futbolcu Tanguy Ndombele’nin doğum günü kutlandı.