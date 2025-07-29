Sürdürülebilir ulaşıma akademik kaynak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan hakemli ve multidisipliner akademik yayın “Ulaştırma ve Altyapı Dergisi”nin ikinci sayısının okuyucuyla buluştuğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, ikinci sayının ana temasının “Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik” olarak belirlendiğini, bu çerçevede ulaştırma sistemlerinde çevre dostu, ekonomik ve yenilikçi yaklaşımların ele alındığını söyledi.

“11 ÖZGÜN AKADEMİK ÇALIŞMAYA YER VERDİK”

İlk sayısında “Kalkınma Yolu Projesi” gibi stratejik bir gündeme odaklanan derginin, ikinci sayısında ise sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını ele alan makalelere yer verildiğini belirten Uraloğlu, “Bu sayımızda, ulaştırma sistemlerinde karbon emisyonlarını azaltan politikalar, enerji verimliliği, akıllı ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir kent içi ulaşım planlamaları gibi konulara odaklanan 11 özgün akademik çalışmaya yer verdik” dedi.

Bilimsel bilgi üretiminin, ulaştırma sektöründe daha çevreci, daha akıllı ve daha kapsayıcı çözümlerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu: