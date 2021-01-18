Survivor 2021’de Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Survivor 7. bölümde 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Eleme potasına rakip takımdan bir yarışmacının girmesini sağlamak için iki takım da dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Nefeslerin tutulduğu dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Ada konseyinde eleme adayı için yapılan oylamanın sonucu ise Survivor tarihine bir ilk olarak geçti. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR’DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Her bölümü ile ayrı bir heyecan yaşatan Survivor’da bu akşam yine temposu yüksek, soluksuz izlenecek bir bölüm ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununda parkur su kaydırağı ve havuz ile başlıyordu. Yarışmacılar, çeşitli engelleri aşarak finalde üç çubuğu devirmek için halkaları kullandı. Beş çubuğu halkalarla ilk deviren yarışmacı, takımına puan kazandırdı. Toplamda on puanı kazanan takım dokunulmazlığı kazanacaktı. Heyecanın dorukta olduğu mücadelede dokunulmazlık oyununa hızlı başlayan Ünlüler farkı açtı ve 3-1 öne geçti. Sonrasında iki sayı alan Gönüllüler 3-3 yaptı. Devamında oyun iki takım arasında gitti geldi. Finalde ise Ünlüler farkı yine açtı ve 10-6 skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 7. bölümde nefes kesen dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım için ada konseyi toplandı. Gönüllüler takımı için yapılan SMS halk oylaması sonrasında potaya gidecek isim için oylama yapıldı. Sandıktan üç isim çıktı. 10 oyun kullanıldığı oylama sonucunda Hanzade, Dora ve Sancakay'ın isimleri üçer kez yazılmıştı. Kalan bir oy, bu üç kişiden biri ise o isim 2. eleme adayı olacaktı. Eğer üç isimden farklı biri ise potaya üçü birden girecekti. Sandıktan çıkan son oy Sancakay oldu. Böylece Sancakay, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, büyük bir mekanizmada rakibini iterek kovayı devirmeye çalıştı. Tamamen güce dayalı bu oyunda iki takım yarışmacıları da nefes nefese kaldı ve çok güç sarfettiler. Günün sonunda ise 10 puana erişen Gönüllüler, dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 6. Bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybedince ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Yaptıkları oylamada Dilara’nın ismi 6 kez yazılmıştı. Böylece, Dilara Şeker bu haftanın ilk eleme adayı oldu.