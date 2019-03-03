Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da yine adrenalin tavan yaptı. Ödül oyununda Türk ve Yunan takımı zorlu bir parkurda kıyasıya rekabet içine girdi. Survivor'da Yunanistan takımında dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda Kyriakos ayağından sakatlık geçirdi. Peki, Survivor 2019'da dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 yarışmacıları yemek ödülü için büyük bir rekabet içine girdiler. Zorlu mücadele sonucunda yarışmayı kazanan ise takımı oldu.

TÜRKİYE:

YUNANİSTAN:

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Sorularının cevabı belli oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen kıyasıya yarışmada ilk tur 9 - 9 bitti ve kazanan final etabında belirlendi. İlk olarak 3 sayıya ulaşan takım galip gelecekti fakat burada da 2 - 2'lik skorla sonuçlanan mücadele bayrak yarışına gitti ve zorlu mücadele sonunda kazanan Yunan takımı oldu.

TÜRKİYE: 9 - 2

YUNANİSTAN: 9 - 3

DOMİNİKTE "BÜŞRA ŞOV"

Survivor Türkiye Yunanistan'da dokunulmazlık oyununda Yunan takımın en iyi atış yapan isimlerinden Elpida ve Dalaka ile karşı karşıya gelen Büşra, hem atışlarda hem de yaptığı geri dönüşlerde adeta şov yaptı. Büşra, Acun Ilıcalı'dan büyük övgü dolu sözler aldı.

KIZLARDAN ATAKAN VE OKAY'A ELEŞTİRİ

Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında kızlar Atakan ve Okay'ın performansını eleştirdi. İki ismin de atışlarda başarısız olduğunu söyleyen Melisa, atışlarını garanti görmediğini söyledi.

KYRIAKOS'UN SAKATLIĞI KORKUTTU!

Survivor Türkiye Yunanistan on sekizinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Hakan'a karşı mücadele eden Kyriakos, parkurda bir sakatlık yaşadı. Ayağını burkan Kyriakos, doktor izniyle oyuna devam etti...