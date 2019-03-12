Survivor 11 Mart Salı günü ekranlara gelen son bölümde eleme adayları ve ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ödül oyununda yarışmacılar Motorsiklet için yarıştılar. Oyuna ise hangi takımın kazanıp kazanmadığından ziyade Sabriye ile Bora'nın arasındaki gerilim damga vurdu. İkinci ödül oyunu ise her iki takım yarışmacılarını çok heyecanlandıran bir motosikletti. Oyunu kazanan yarışmacı motosikletin sahibi oldu. İşte, Survivor 2019 ödül oyunu kazananı ve eleme adayları...
YUSUF, BORA'YA PATLADI!
Ödül oyunu sonrası Bora ve Yusuf barakada büyük bir tartışma yaşadı. Yusuf, Bora'nın kendisini çıldırtıp diskaliye ettirmek amacında olduğunu söyledi.
Bora ise yaşça büyük olduğu Yusuf'un tavrından büyük rahatsızlık duyduğunu ve bir daha onunla diyaloğa girmek istemedini dile getirdi.
SUDE'NİN ZOR ANLARI!
Survivor Türkiye Yunanistan yirmi üçüncü bölümde oynanan ödül oyunu sırasında Sude zor anlar yaşadı. Midesinden rahatsızlanan Sude, gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi...
YUSUF İLE HİKMET ARASINDA GERİLİM
Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında gerginlik sürüyor. Hikmet ile Sabriye arasındaki konuşma ile ilgili konuşmak isteyen Yusuf ile Hikmet arasında tansiyon yükseldi...
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Yunanistan takımı ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Yarışmacılar içerisindeki kadın - erkek eşitliğinin bozulmaması nedeniyle, Yunanistan takımındaki eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Oylamada Tony 8 oy ile ilk eleme adayı olarak belirlendi. Dokunulmazlığın sahibi Valis, eleme adayı olarak Spyros'un ismini söyledi. Afroditi de kendi eleme adayı olarak Sakis'i söyledi.
SURVİVOR'DA BÜYÜK MOTOSİKLET ÖDÜLÜ
Survivor'da bu akşamın ikinci ödülü sadece bir yarışmacıya verildi. Oyun öncesinde yarışma alanına getirilen 100 bin lira değerindeki Harley Davidson motosiklet ödülü bütün yarışmacıları heyecanlandırdı. Kıyasıya geçen rekabette Türkiye takımı oyunun yarısında geriye düştü. Ancak son anda öne geçmeyi başardı ve Sabriye'nin sayısı ile motosiklet Türkiye takımında kaldı. Motosikletin sahibi Türkiye takımı içerisindeki yarışmanın ardından belli oldu. Oyun tamamen şans oyunu olarak kurgulandı.
Finali Hakan ve Büşra oynadı. Büşra ilk 5'e ulaşan yarışmacı oldu ve motosikletin sahibi oldu.
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