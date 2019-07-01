Survivor 2019 şampiyonu kim olacak? sorusunun cevabı bu akşam yayınlanan finalle birlikte belli olacak. Survivor 2019 yarışması bu sene Türkiye - Yunanistan takımlarının mücadelesine sahne oldu. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu ise belli oldu. Şimdi sıra Survivor 2019 Türkiye takımının şampiyonunu belirlemede. Survivor Türkiye takımında aylar süren zorlu mücadelenin ardından finale kalan isimler Yusuf Karakaya ve Seda Ocak oldu. İşte Survivor 2019 final bölümüne dair tüm detaylar...

SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLACAK? SEDA MI, YUSUF MU?

Surviro'da bu akşam saat 20.00'da başlayacak canlı yayınla birlikte Survivor 2019'un şampiyonu belli olacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı program Bodrum'dan canlı yayınlanacak. Bu akşam en çok oy alacak isim Survivor 2019'un Türkiye birincisi olacak.

SURVİVOR YUNANİSTAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla ekranlarda olan Survivor'ın Yunan şampiyonu belli oldu. Yapılan oylamaların sonucunda Katerina Dalaka Survivor 2019'un Yunanistan şampiyonu oldu.

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2018'de şampiyon olabilme ümidiyle yarışmaya katılan yarışmacılardan son 4'e kalan isimler Adem, Anıl, Hilmi Cem ve Nagihan olmuştu. Hilmi Cem ilk SMS oylamasında elenirken, ikinci SMS oylamasında ise Anıl elenmişti. Son 2'li finale Adem ve Nagihan kalmış, büyük finalde son SMS oylamasından Adem Kılıçcı çıkmıştı. Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı olmuştu.