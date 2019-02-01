5 | 13

SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR?

“Şuan bu videoyu izleyen kim varsa, Survivor şampiyonunu izliyor.” sloganı ile İstanbuldan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 34 yaşında ki Bora Edin crossfit eğitmeni. Hem profesyonel hem amatör olarak futbol oynadı. Crossfit yarışmalarında dereceleri var.