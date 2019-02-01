Survivor yeni bölümüyle 2 Şubat Cumartesi saat 20.00'da ekranlarda olacak. Survivor yarışmacıları izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri. Surivor 2019, Türkiye - Yunanistan formatıyla yayınlanacak. İşte Survivor 2019 Türkiye takımı ve yarışmacılar...
SURVİVOR HAKAN KANIK KİMDİR?
“Asıl soru kimin beni yeneceği değil, asıl soru kimin beni durdurabileceği dir.” sloganı ile İstanbuldan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 19 yaşında ki Hakan Kanık aşçı. Vücut geliştirmeyle ilgileniyor.
SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?
“Asıl mücadele Survivor’da.” sloganı ile İzmirden katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 22 yaşında ki Sude Burcu milli tekvandocu. Son iki yılın Tr şampiyonu. 14 yıldır spor yapıyor.
SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?
“Korkum yok, hırsıma güveniyorum.” sloganı ile Bursa’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 34 yaşında ki Seda Ocak . Survivor 2017- 2018 yarışmacısı Semanın kardeşi olan Seda atletizm antrenörlüğü yapıyor. Parkurda kendisine çok güveniyor.
SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR?
“Şuan bu videoyu izleyen kim varsa, Survivor şampiyonunu izliyor.” sloganı ile İstanbuldan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 34 yaşında ki Bora Edin crossfit eğitmeni. Hem profesyonel hem amatör olarak futbol oynadı. Crossfit yarışmalarında dereceleri var.
SURVİVOR ECEM ONARAN KİMDİR?
“Milli duygular beni güçlendirecek.” sloganı ile İzmirden katılan Ecem Onaran 29 yaşında yıllarca Fenerbahçe için yarıştı. Açlık beni zorlamaz mental olarak hazırım diyerek Survivor 2019 a adını yazdırdı.
SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?
“Gördüğüm her şeyi yapabilirim.” sloganı ile Antalya’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 32 yaşında ki Hikmet Tuğsuz milli takım antrenörlüğü yapıyor. Survivor’ın kendine göre bir yer olduğunu düşünüyor.
SURVİVOR KADER KARAKAYA KİMDİR?
“Takımın bana ihtiyacı var.” sloganı ile Bursa’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 22 yaşında ki Kader Karakaya, FB spor okullarında futbol eğitmeni. Survivor beni heyecanlandırıyor diye belirtiyor.
SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?
“Adaya şampiyon olmaya gidiyorum.” sloganı ile Rize’den katılan yarışmacı Atakan Işıktutan 24 yaşında atış ve yüzme oyunlarında iddialı. Türkiye kürek şampiyonası'nda 2.’liği var.
SURVİVOR YUSUF KARAKAYA KİMDİR?
“Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.” sloganı ile Elazığ’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 24 yaşında ki Yusuf Karakaya profesyonel kick boksçu. 14 yaşından beri sporla uğraşıyor uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları var.
SURVİVOR MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?
“Hiçbir zaman kolay kazanmadım. Zoru başarmaya gidiyorum.” sloganı ile İzmir’den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 23 yaşında ki Melisa Emirbayer milli yüzücü. Sayısız Türkiye şampiyonluğu ve rekorları var.
SURVİVOR BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?
“Survivor kadın şampiyonu hak ediyor.” sloganı ile Tokattan katılan Büşra Yalçın 12 yıldır voleybol ile ilgileniyor.Milli duygular ile yarışmanın heyecanı ile yarışacağını söyleyen Büşra şampiyon olmak istiyor.
SURVİVOR OKAY KÖKSAL KİMDİR?
“Neler yapabileceğimi herkese göstermek istiyorum.” sloganı ile Artvin’den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı Okay Köksal milli güreşçi ve bir çok başarıya imza attı. Ezeli rakiplerine karşı tüm gücünü ortaya koyacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.