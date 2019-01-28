Survivor yarışmacıları belli oldu. Surivor 2019, Türkiye - Yunanistan formatıyla 2 Şubat 2019 Cumartesi günü ekranlara gelmeye başlayacak. Bu seneki Survivor'da Türkiye'yi temsil edecek yarışmacılar ise ön elemenin ardından ilzeyicinin verdiği oylarla belirlendi. Survivor 2019 yarışmacıları haberimizde.

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı. Bu sene 13. sezonuyla ekranlara gelecek olan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan, 2 Şubat Cumartesi günü ekranlarda olacak. Survivor'da yarışacak isimler ise halk oylaması ile belli olacak. Açıklanan 30 aday arasında seyircilerin MasterChef yarışmasından tanıdığı Hakan Kanık da var.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE YARIŞMACILARI

2 Şubat Cumartesi başlayacak olan Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar;Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.