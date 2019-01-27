Survivor yarışmacıları belli oldu! Peki Survivor 2019 ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmacıları kimler? 2019 Survivor ne zaman başlayacak? sorularının cevabı yarışmaya az bir süre kala izleyiciler tarafından araştırılıyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı daha önce Survivor'ın ne zaman başlayacağını duyurdu. Son olarak ise Survivor Türkiye ve Yunanistan takımları belli oldu. İşte 2019 Survivor yarışmacıları