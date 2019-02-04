Survivor 2019 ödül oyunu kim kazandı? Sorusu Survivor severleri tarafındna merak edilmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında bugün ilk yarışma Türk takımı arasında gerçekleşti. Erkekler ve Kızlar olarak ayrılan yarışmacılar sembol ödülünü kazanabilmek için kıyasıya yarıştı. Kadınlarda Seda Ocak sembolün sahibi olurken, Erkekler de ise, Hakan Kanık oldu. Öte yandan yarışmayı kazanan Seda ile Hakan drone hediyesini aldı. İkinci yarışma ise Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşti.
SURVİVOR 2019 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan ödül oyunu kim kazandı? Soruları yarışmayı kaçıranlar için büyük merak konusu oldu. Üçüncü bölümü ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2019'da bu akşamki ödül oyununda ödül Zıpkın takımı oldu. Yarışmayı kazanan takım zıpkın takımının sahibi oldu. Türkiye Yunanistan arasında gerçekleşen ödül oyununda Yunan takımı 10'a 4 ile yarışmayı kazanan takım oldu.
TÜRKİYE: 4
YUNANİSTAN:10
SURVİVOR'DA ELEMEYE KİM KALDI?
Survivor'da dün akşam gerçekleşen eleme heyecanında dokunulmazlık ödülünü kaybeden Yunan takımı ilk ada konseyinde eleme adaylarını seçti. Elemeye kalan isimler ise, Survivor 2019'da elemeye kalan isimler ise şöyle; 7 oyla Yunanlı yarışmacı Loulieta ilk aday, ikinci eleme adayı ise Spyros, üçüncü eleme adayı ise Demi oldu.
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