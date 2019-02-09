Survivor ödül ve dokunulmazlığı kim kazandi? Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları bugün kıyasıya bir mücadele verdi. Ödül oyununun pirinç ve ayçiçek yagi oldugunu ögrenen Türk ve Yunan yarışmacılar erzak ödülünü kazanmak için ter döktüler. Dokunulmazlık oyununda ise iki takım eleme adayi çıkarmamak için büyük çaba sarf ettiler. Öte yandan yarışma sırasında Türk ve Yunan takım arasında gerginlik yaşandı. Hikmet ile bir Yunan yarışmacı Vaselis birbirine girdi. Yunan takımında ise duygusallık hakimdi. Kyriak kız kardeşini özlediği için gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR 2019 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da ilk oyun ödül oyunuydu. Iki tahkim pirinç ve ayçiçek yagi alabilmek için var güçleriyle çalıştı. Yarışma sırasında Ecem'in bileği döndü ve yarışmayı bırakmak zorunda kaldı yerine geçen isim ise Sude oldu. Ödül oyununu kazanan takım ise Yunanistan oldu.

TÜRKİYE:0

YUNANISTAN:5

SURVİVOR 2019 DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da ikinci yarışma ise dokunulmazlık oyunu oldu. İki takım dokunulmazlık oyunu için adeta bütün güçlerini gösterdi. Dokunulmazlık ödülünü Yunan takımı kazandı. Yarın da yapılacak olan dokunulmazlık ödülünün ardından eleme heyecanının hangi takımı yaşayacağı belli olacak.

TÜRKİYE:7

YUNANİSTAN:10

SURVİVOR'A İKİ YENİ YARIŞMACI KATILDI

Survivor 2019'da bu akşam Türkiye ve Yunanistan takımına iki yeni yarışmacı katıldı.