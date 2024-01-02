Survivor All Star yarışmacısı Seda Aktuğlu kimdir?
2024 Survivor All Star kadrosunda yer alan Seda Aktuğlu'nun kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor.
SEDA AKTUĞLU KİMDİR?
Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da doğmuş olan ve aslen İzmirlidir. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye dönerek lise eğitimini Eskişehir'de sürdürdü.
Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversite eğitimine başladı ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi aldı.
Seda Aktuğlu'nun televizyon kariyeri "Var mısın Yok musun?" yarışma programına katılmasıyla başladı. Bu yarışmada elde ettiği başarılarla dikkat çekti.