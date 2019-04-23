Survivor araba ödülünü kim kazandı soruları Survivor'cılar tarafından merak konusu oldu. Siyah ve Beyaz olarak iki takıma ayrılan Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları sembol oyunu için mücadele ettiler. Ardından Pazartesi günleri gerçekleşen araba ödülü için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurda takımlarını araba ödülüne götürmek isteyen yarışmacılar ter döktü. Ve kazanan takım belli oldu.

ATAKAN İLE DALAKA ŞAŞIRTTI!

Survivor Türkiye Yunanistan Birleşme Partisi'nde yarışmacılar merakla beklenen Ses Yarışması bölümünde hünerlerini sergilediler. Atakan, Murat Boz'un sevilen şarkısı 'Özledim'i Dalaka ile göz göze söyledi...

SURVIVOR SEMBOL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019’un 53. bölümünde sembol oyunu oynandı. Sembol oyunu yarışmacılar için büyük önem taşıyor. 22 Nisan 2019’da sembol oyununu erkeklerde kim, kadınlarda kim kazandı? Sorusunun yanıtı Survivor hayranları tarafından merak ediliyor. Sembol oyununu son 2 haftadır erkeklerde Hikmet kazanıyordu. Bu hafta sembol oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta sembol oyununu erkeklerde Emre kazandı. Kadınlar da ise sembolün sahibi Büşra oldu.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor araba ödülünü kim kazandı sorusu yanıt buldu. Araba ödülüne giden takım Beyaz takım oldu. Beyaz takımdan ise Hikmet ve Nikos finale kaldı. Kazanan yarışmacı ise Hikmet oldu.