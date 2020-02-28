Survivor neden yok? Survivor'ın yeni bölümü ne zaman? soruları, yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor2ın normalde bugün yeni bölümünün yayınlanması gerekiyordu. Ancak yarışmanın yeni bölümü yerine bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayınlanıyor. İşte Survivor ile ilgili detaylar...

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor'ın yeni bölümünün bu akşam neden olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İdlib'den gelen acı şehit haberinin ardından kanal yönetimininim bu kararı aldığı düşünülüyor. Bugün bir çok televizyon kanalı normal yayın akışındaki eğlence programları ve dizileri yayınlamama kararı aldı. Bu arada TV8'in sahibi Acun Iılcalı, resmi Instagram hesabından İdlib şehitleri için "Başımız sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin." mesajını paylaştı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor normalde Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri yayınlanıyor. Yani normal şartlarda yarın yarışmanın yeni bölümünün ekranlara gelmesi gerekiyor. Ancak konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli oldukça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son Salı günü Ünlüler Takımı'ndan Melis, eleme potasına girdikten sonra en az SMS alarak adaya veda eden isim olmuştu.

Survivor'ın 9. yeni bölüm fragmanı: