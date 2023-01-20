Bu yıl yeni formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Yarışmanın izleyicileri, 20 Ocak Cuma akşamı TV8 yayın akışında Survivor'ın olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, detaylar...