Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. İdlib'den gelen şehitlerin acı haberinin ardından kanal yönetimi Survivro'ın dün yayınlanması gerek bölümü yayınlamama kararı almıştı. İzleyiciler bu akşam Survivor'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte Survivor ile ilgili detaylar ve 29 Şubat Cumartesi TV8 yayın akışı...

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

TV8'in bugünkü yayın akışına göre, Survivor yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak.

Survivor'ın 9. yeni bölüm fragmanı:

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son Salı günü Ünlüler Takımı'ndan Melis, eleme potasına girdikten sonra en az SMS alarak adaya veda eden isim olmuştu.

TV8 YAYIN AKIŞI - 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Oynat Bakalım

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Hastanede Hayat / Yeni Bölüm

14:00 Kızım

20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:45 Komedi Türkiye

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun