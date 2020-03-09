Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu

Survivor 15. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Gönüllüler, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmıştı. 2. dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler kazandı. Final oyunu ile dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler, Survivor ada konseyinde arkadaşlarından birinin ismini yazarak haftanın ilk eleme adayını belirledi.

YASİN İLE BERKAN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'da Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Ünlülerden Berkan ile Gönüllülerden Yasin eşleşti. Oyunu kazanan Berkan'ın sevinmesi Yasin'i rahatsız etti. Bunun üzerine ikili arasında laf dalaşı başladı. Ünlüler de Yasin'in bu çıkışını eleştirdi.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Final dokunulmazlık oyununda her iki takımdan ikişer kadın ve erkek yarışmacı seçildi. Önceki dokunulmazlık oyunu ile aynı parkurda oynanan oyunun tek farkı atışlar kısmıydı. Survivor 2020 final dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020 yarışmasında ilk eleme adayı belli oldu. Kutudan çıkan 3 isim arasında adı en çok yazılan Aşkım Burçe Tunay, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

SURVIVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

Okuduğu okullar:

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)