Survivor kim elendi? Adadan kim gitti? sorularının yanı sıra bu akşam bir de Survivor 2019 finalistleri kimler oldu sorusu araştırılıyor. Survivor'da sona gelindi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunuyla birlikte adaya veda eden son isim belirlendi. İşte 28 Haziran 2019'da Survivor 106 son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da finalistlerin belli olmasından önce oynana dokunulmazlık oyunu adeta nefesleri kesti. Bu akşam bir Türk yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edeceği için Türk yarışmacılar çok daha gergin ve canla başla mücadele etti. Kıyasıya rekabetin ardından dokunulmazlığı kazanan Siyah takım oldu. Yani eleme potasına Beyaz takımdaki Türk yarışmacılar Bora ve Okay girdi.

SURVİVOR KİM LENEDİ?

Survivor bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Bir ismin Survivor'a veda edeceği diğer ismin finale gideceği konseyde adaya veda eden isim belli oldu. Yapılan halk oylaması sonucuna göre Survivor Türkiye Yunanistan'a veda eden isim BORA oldu.

SURVİVOR 2019 FİNALİSTLERİ KİMLER?

Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında Seda, Emre ve Yusuf'un ardından finale kalan son isim Okay oldu. Yunan yarışmacılarda ise finale kalan isimler Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi olmuştu.

SURVİVOR 107. YENİ BÖLÜM FRAGMANI