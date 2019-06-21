Survivor yarışmasından elenen isim belli oldu. 20 Haziran tarihinde ekrana gelen Survivor yarışmasından elenen isim SMS sonuçları doğrultusunda açıklandı. Peki Survivor'dan kim elendi? Eleme adayları arasından hangi isim seçildi?

Survivor'da finale sayılı günler kala, dokunulmazlık oyunları kaybeden siyah takımdan bir kişi adaya veda etti. Emre ve Sude'nin eleme adayı olarak belirlendiği konseyde, en az oyu alan bir yarışmacı Survivor'dan elendi. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Survivor'da siyah ve beyaz takım bugün ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Beyaz takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanarak siyah takım karşısında galip gelen taraf oldu.

SUDE VE EMRE ADAY OLDU

Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden siyah takım iki eleme adayı çıkardı. İlk adayı Türk yarışmacılar, ikinci adayı Yunan yarışmacılar belirledi. Ada konseyinde siyah takımda yapılan oylamada eleme adayları Sude ve Emre oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da hızlandırılmış elemeler başladı, FİNAL ise 30 Haziran tarihinde. Salı akşamı Yunan takımından Kyriakos'ın veda ettiği yarışmanın Çarşamba ve Perşembe akşamları yayınlanan bölümlerde ise iki dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Oyunu kaybeden siyah takımdan adaya veda eden isim Sude oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda skor 9-8 iken Katerina Dalaka ile Afroditi karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu bu kritik mücadelede geriden gelen Afroditi ayısını aldı ve skoru 10'a 8 yaparak, beyaz takıma ikinci dokunulmazlığı kazandıran isim oldu. Böylece beyaz takım bu hafta dokunulmazlığı kazandı.

Sude'nin sözleri Seda'yı şaşırttı

Seda ve Sude Survivor'da bu yıl ilk kez oynanan hafıza oyunuyla ilgili konuştu. Sude, ilk defa oynadığını ve çok keyif aldığını ifade ederken; Spyros'un bu oyundaki performansı Seda'yı bir hayli şaşırttı. Sude ise Seda'ya Spyros'un oyun öncesi, 'Ben bu oyunda çok iyiyim dediğini' söyledi.

Yusuf ve Emre'den gülümseten düet

Survivor Küba ödülüne gidemeyen Emre, enerjisinin fazla geldiğini söylerek Yusuf'la birlikte 'Aldanma çocuksu mahsun yüzüne' şarkısını söyledi.

Küba'ya gitmediği için üzülmediğini söyleyen Emre, bunu fırsat bilerek denize girip yüzdüğünü dile getirdi. Öte yandan bir örümceğin onu ısırdığını söyleyen Emre, normalde örümcekleri yiyeceğini ama onlara kıyamadığını belirtti.

Yusuf çok net konuştu

Siyah takım yarışmacılarından Yusuf, kulağına kendisiyle ilgili hoşuna gitmeyen şeyler geldiğini söyledi.



Yusuf'un açıklamaları şu şekilde:

Adalar birleşince kulağımzıza bazı şeyler geldi. Bazıları benim cesaretimi sorguluyor. Şunu söyleyebilirim ki, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Taşın altına elini en çok koyanlardan biri benim, çünkü her seçimde Hikmet, Hikmet-Bora yaptım. Sürekli böyleydi. Kaybettim, kazandım. Aramızda çok büyük bir rekabet vardı, bu aşikardı. Herkes de bunu gördü zaten. Kimse benim cesaretimi sorgulamasın.

Evet performans artırılabilir ama taklit edilemeyecek tek şey cesarettir. Ben geldiğim ilk günden beri asla hiçbir şeyden korkmadım. Elimde ufak bir sakatlık var, sadece 1-2 ihtiyacım var ve atış yaptığım elimin olması ekstra bir şanssızlık. 1-2 gün sonra kim korkak, kim cesaretli çok açık bir şekilde göreceğiz.

Emre'den dikkat çeken sözler

Son haftalarda performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Emre, Yusuf ile yaptığı konuşmada, yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Yusuf ise Emre'ye bu sorunları sadece kendisinin değil herkesin yaşadığını ifade etti.



İkili arasında geçen konuşma şu şekilde:

Emre: En çok güvendiğim abim, Okay abi, çok seviyordum. O bile benim hassas noktamdan vurdu. Dikkatimi dağıttı. Puzzledan nefret ediyorum mesela, sürekli nefret ettiğimi aklıma getirdikçe daha çok başarısız olacağım onda. Burada öyle işte aşmam gerekiyor ama bu koşullarda kendinle de uğraşamıyorsun. O kadar çok dert ettiğim şey var ki şu an karnım aç, açlıktan ölüyorum mesela. Önce karnımı doyurmayı mı düşüneceğim yoksa bunu yapmamayı mı? Çok zor koşullarda mücadele ediyorum burada yani. Biraz zamana ihtiyacım var

"BEN SEN O YOK, BİZ VARIZ"

Yusuf: Yaptığın hata yine şu, "Mücade ediyorum." herkes aynı şartlarda mücadele ediyorum. Ben de açım şu anda. Bunu yenmen lazım bir şekilde.

Tek eksiği biraz daha konsantre olması lazım, ben bu konuda ona destek olmaya çalışacağım. Eğer kazanıyorsak takım sayesinde kazanıyoruz, kaybediyorsuk takım sayesinde kaybediyoruz. Ben sen o yok, biz varız. Biz siyah takımız başarılı bir takımız, güçlü bir takımız. Bu zamana kadar çok şey başardık, yine de başarırırız.