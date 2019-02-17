Survivor Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekranlara gelecek. Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ardından eleme adayları belirlenecek. Salı günü de SMS oylaması ile elenen aday belli olacak.

SURVİVOR 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da takımlar haftanın 2. dokunulmazlık yarışı için ter dökecek. Öncesinde sürpriz bir yarışmanın olacağı Survivor Türkiye Yunanistan'ın 10. bölümü yine nefesleri kesecek. Survivor Türkiye-Yunanistan yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de TV'de...

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 16 Şubat son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi. Survivor Türkiye Yunanistan'da haftanın ilk dokunulmazlığını 10-4'lük skorla Türk takımı kazandı.

Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu öncesi ise Türk ve Yunan takımları arasında erzak için ödül oyunu oynandı. Ödül oyununu 5-3'lük skorla Yunan takımı kazandı.