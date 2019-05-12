Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu Survivor izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor'ın son bölümünde Yusuf ile Atakan arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu. Geçtiğimiz bölümde araba oyununnda Emre, Atakan ve Yusuf arasında bir anlaşma yapılıyor. Hangisi yarışmayı kazanırsa arabayı üçe bölecekleri konuşuldu. Atakan'ın arabayı kazanmasının ardından Emre ve Yusuf'a karşı yaptığı hareketler Yusuf ile Atakan arasında gerginliğe yol açtı. Öte yandan Siyah ve Beyaz iletişim oyunu ve dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

SURVİVOR'DA ARABA KAVGASI

Geçen hafta araba ödülünün galibi Atakan'dı... Yusuf, Emre ve Atakan araba ödülüne çıkmadan önce ödülü 3'e bölme kararı aldılar. Yusuf yeni bölümde Atakan'ın gereksiz yere Emre ile kavga çıkardığını söyleyerek bunun araba için olduğunu savunuyor. Emre ise kimseden bir şey istemediğini huzur istediğini belirtiyor.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu Kadınlarda Büşra, Erkeklerde ise Bora kazandı. Yarışmacılar Anneler Günü dolayısıyla annelerini arayarak özlem giderdi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı? Sorularının cevabı belli oldu. Zorlu parkurda mücadele eden Siyah ve Beyaz takımda mücadele 9-9 oldu. Bayrak yarışında ise Beyaz takım kazandı.