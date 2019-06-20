Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Survivor'ın finaline doğru yaklaşırken yarışmacılar finale kalmıp şampiyon olabilmek için ter dökmeye devam ediyor. Siyah ve Beyaz takım bu akşam iletişim ödülü için hem de dokunulmazlık oyunu için yarıştı. İşte 19 Haziran Survivor son bölüm...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Siyah ve Beyaz takım ilk olarak iletişim ödülü için yarıştı. Kazanan iki ismin yanında istedikleri arkadaşalarını da davet etme şartıyla istedikleri iki kişiyle görüntülü konuşabildiler. İletişim ödülünü kazanan isimler ise, Sude, Seda, Okay ve Bora oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da nu akşam ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Siyah ve Beyaz takım zorlu parkurda mücadele etti. Yarışı ise 10'a 5 Beyaz takım kazandı. Kaybeden Siyah takım yarışamacısı Sude gözyaşlarına boğuldu. Siyah ve Beyaz takım bir dokunulmazlık oyunu daha oynayacak. Kazana takım eleme heyecanı yaşamayacak...