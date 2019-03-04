Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında gerçekleşen 3 dokunulmazlık oyununda kaybeden takım eleme adaylarını da çıkardı. Dün akşam ise kıyası bir mücadele yaşandı. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Zorlu bir parkurda dokunulmazlık için mücadele Türkiye ile Yunanistan yarışmasında dokunulmazlığı kazanan takım Yunan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı ada konseyi öncesinde bireysel dokunulmazlık ödülü için yarıştırlar. Erkeklerde birseysel dokunulmazlık ödülünü Yusuf kazandı. Kadınlar da kazanan ise Melisa oldu.

Survivor eleme adayları ise, Ecem, Okay ve Hakan oldu.