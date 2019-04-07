Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Surivor'da bugün yeniden oluşturulan Siyah ve Beyaz takımlar yarıştı. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan konsepti, Survivor Siyah - Beyaz'a döndü. Takımlar yeni kurulduğu için birleşme partisine eksilmeden gitmek istiyorlar. Bunun için de iki takım dokunulmazlık oyununda da ödül oyununda da kıyasıya bir mücadele verdi. İşte 6 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyununda kıyasıya bir rekabet vardı. Yarışmacılarda açlık hissi iyice artarken bugünkü erzak ödülünü kimse kaçırmak istemiyordu. Skor 9 - 9 iken Beyaz takım Seda'nın sayısıyla Siyah takımı yenmeyi başardı. Oyun sonrası Beyaz takım büyük bir sevinç yaşarken, Siyah takım yenilginin özeleştrisini yaptı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununa Hikemt ile Yusuf'un arasındaki gerilim damga vurdu. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda 9 - 7 öne geçmeyi başaran beyaz takım yine Hikmet ve Yusuf yarışında Hikmet'in sayısıyla dokunulmazlığı kazandı. Yarınki dokunulmazlık oyununun kazananına göre, eleme potasına hangi takımdan yarışmacıların gireceği belli olacak. Ancak şu anda Beyaz takım avantajlı durumda.
SURVİVOR BEYAZ TAKIM - SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Geçen ada kondeyinde, Survivor yarışmacıları siyah ve beyaz takım olarak yeniden ikiye ayrıldı. Siyah Takıın liderliğini Dalaka yaparken, Beyaz takımın liderliğini Seda yapıyor.
Seda'nın takımı (Beyaz Takım): Afroditi, Büşra, Ria, Sabriye, Nikos, Hikmet, Tony, Bora, Kyriakous, Okay
Katerina Dalaka'nın takımı (siyah Takım): Sude, Dimitria, Melisa, Elpida, Atakan, Panagiotis, Yusuf, Spyros, Emre
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