Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın dün akşamki bölümünde cevap buldu. Eleme adayının belirleneceği bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyunlarınin kazanan takımındaki yarışmacılar Survivor maceralarını bir hafta daha garanti altın almış oluyorlar. Survivor'da büyük kavgalar da gündem yaratmaya başladı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşamki dokunulmazlık için ağırlık ve güç oyunu oynandı. Her iki takım da oyunda oldukça iddialı yarıştı. Ancak haftanın ilk dokunulmazlığını 10'a 9 Gönüllüler takımı kazandı.

Bu haftanın eleme potasına girecek yarışmacı bu akşam yapılacak ikinci dokunulmazlık oyunun ardından gerçekleştirilecek ada konseyinde belirlenecek.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün dokunulmazlık oyunu öncesinde ödül oyunu için parkura çıktı. Kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği pizza ödülünde kazan Gönüllüler takımı oldu.

EVRİM VE YASİN ARASINDA GERGİNLİK!

Ödül oyununun ardından adalarına dağılan gönüllüler takımında Evrim ile Yasin arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Yasin Evrim'e, "Benimle konuşma. Bıktıysan evine git" diyerek sert çıkıştı. Evrim ise, "Sürekli sus, konuşma, gülme diyor. Yeter ben 20 yaşındayım" diyerek tepki gösterdi. Evrim daha sonra gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR 15. YENİB ÖLÜM FRAGMANI