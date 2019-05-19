Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her hafta zorlu parkurda adaya veda etmemek adına dokunulmazlık yarışları için kıyasıya mücadele eden iki takım bu hafta da yine sınırlarını zorladı. Öte yandan Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Hikmet'in parkurda sakatlanması Hikmet Survivor'da elenecek mi? sorularını akıllara getirdi. Survivor'ın eski yarışmacılarından Semih, "Acun abiyi ikinci kez böyle görüyorum. Hikmet'in muhtemelen Survivor hayatı bitti" dedi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir karşılaşma ile geçti. Siyah takım 10'a 8 dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bir sonraki oyun ise erzak oyunuydu. Yarışmacılar erzak ödülünü alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı ise, 10'a 8 Siyah takım kazandı.

SURVİVOR HİKMET'E NE OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında Hikmet fena bir şekilde sakatlandı. Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alan Semih Öztürk, önceki akşam yayınlanan Survivor yeni bölüm tanıtımıyla ilgili olay yorumlarda bulundu. Tanıtımda görülen Hikmet'in zor anları hakkında konuşan Semih, ""Acun abiyi ikinci kez böyle görüyorum! Hikmet'in muhtemelen Survivor hayatı bitti" dedi