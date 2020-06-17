Survivor 2020'nin 109. bölümünde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu . Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümünde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. İşte 16 Haziran Survivor'da yaşananlar ve SMS sırlaması...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim belli oldu. Ekranların en çok izlenen ve takip edilen yarışması Survivor 2020'de heyecanlı dolu bir konsey ekrana geldi. 16 Haziran 2020 tarihli Survivor 109. bölümde çeyrek finale kalan son üç isim de belli oldu. Survivor'da bu hafta Kırmızı takım ile Mavi takım arasında 2 dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bu oyunlarında ikisini de kaybeden Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım da Elif dışındaki yarışmacılarda Survivor'da haftanın eleme adayları oldu. Pazar günü yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor 2020'de veda eden isim belli oldu.

Survivor 2020 18. hafta SMS sıralamasında birinci olan Yasin, Mavi takımdan çeyrek final biletini kapan ilk isim oldu. Sercan, Evrim ve Ardahan arasında rakiplerine göre daha az SMS alan yarışmacı ise Survivor 2020'de çeyrek finali göremeden yarışmaya veda eden isim Ardahan oldu.

SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da bu hafta ada konseyinde Kırmızı ve Mavi takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor 2020 Mavi takımında Yasin oldu. Ayrıca Yasin, Survivor 2020'de çeyrek finale kalan altıncı isim oldu.

SURVİVOR 18. HAFTA MAVİ TAKIM SMS SIRALAMASI

4-Ardahan

3-Evrim

2-Sercan

1-Yasin

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Gözleri bağlı bir şekilde parkurda yarışan Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İletişim ödülünü ise 10'a 5 Mavi takım kazandı.

SURVİVOR 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI