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Survivor eleme adayı 14 Haziran 2021! Survivor'dan kim elenecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da kim aday? Sorusu merak edilmeye başlandı. Survivor dün akşam ekrana geldi. Survivor 2021 son bölümde yarışmacılar bireysel bireysel dokunulmazlık ve ödül oyunu için mücadele etti. İlk dokunulmazlığı alan isim araştırılıyor. Peki Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da son yaşananlar...

Survivor eleme adayı 14 Haziran 2021! Survivor'dan kim elenecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan bu akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarının belli olduğu anlarda doruğa çıktı. İşte günün yaşananları...

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, yanında iki arkadaşını da ödülden faydalanmasını sağlayacak. Her yarışmacı, 10 bin liralık Opet çeki kazanacak. Ayrıca Divan lezzetleri açık büfe olarak yarışmacılara sunulacak. Oyun sonrasında spor bir araba alacak, götürülecekleri villada Survivor Meksika yarışmacıları ile buluşacak.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam sıralama turu kuralları, altı kişiye düşülmesi sonrasında değişti. Buna göre zamana göre ilk iki sırada tamamlayan isimler otomatikman yarı finale geçecekti. Diğer dört yarışmacı ön eleme turu oynayacaktı. Yarı finalde beş olan isimler finale kalacak. Finalde de yine beş olan dokunulmazlık sembolünü kazanacak.

Zamana göre yapılan parkur sıralamasında birinci İsmail, ikinci Poyraz oldu. Ayşe üçüncü, Berkay dördüncü, Aleyna beşinci, Dora ise altıncı oldu. Böylece, İsmail ve Poyraz, yarı finale direkt geçti. Bu sıralamaya göre Berkay ile Dora, Ayşe ile Aleyna eşleşti. Bu turda Ayşe, Aleyna'yı 3-0 yendi. Dora ise 1-0 geriden gelerek Berkay'ı 3-1 yendi ve adını ilk defa yarı finale yazdırdı. Yarı final eşleşmeleri ise Ayşe - Poyraz, Dora - İsmail şeklinde oldu.

Yarı finalde Ayşe, Poyraz'ı 5-0 ile geçerek adını finale yazdırdı. Dora ile İsmail arasındaki mücadele ise çok çekişmeli geçti. Rakibi karşısında 3-1 geriye düşen İsmail Balaban, zorlu mücadeleden 5-4 galip ayrıldı ve finalde Ayşe'nin rakibi oldu. Finalde İsmail Balaban, 5-1 kazanarak haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim oldu.

SURVİVOR'DA SEZONUN EN ÖNEMLİ SEMBOL OYUNU İLK FİNALİSTİ BELİRLEYECEK!

Survivor ada konseyinde Acun Ilıcalı, finale dair önemli açıklamalarında sembol oyununa değindi. Sembol oyunu finalinde kazanılan sembollerin avantajı olacağını belirten Acun Ilıcalı, bu sembol oyununu kazanan yarışmacının İstanbul'daki koltuğa direkt oturacağını söyledi. Sembol oyununda İsmail Balaban ve Aleyna'nın üçer sembolü olması nedeniyle avantajlı olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı "Beş kişi kaldığınız zaman önce bir kişi elenmiş olacak. Sonra da iki kişi elemeye çıkıyor gibi İstanbul'a gidecek. Sembolü kazanan bu iki aşamayı da geçiyor" sözleri ile sembol oyunu finalinin ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de yarışmacılar arasında kıran kırana geçen mücadeleler sonrasında dokunulmazlığı kazanan İsmail Balaban oldu. İsmail, Mavi takımdan bir aday çıkaracağını söyledi ve söylediği Dora, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de finale doğru az bir zaman kala sürpriz elemeler yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta Survivor’da bireysel dokunulmazlıkların ilkini Poyraz, diğer ikisini Berkay kazandı. Poyraz’ın ilk eleme adayı Batuhan olurken, Berkay sırasıyla Aleyna ve Ayşe’yi eleme adayı gösterdi. Bu üç isim için yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Batuhan oldu. Ve Survivor 2021’e yedinci olarak veda etti.

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