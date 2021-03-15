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Survivor eleme adayı 14 Mart 2021: Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu 14 Mart 2021 günü yayınlanan bölümün ardından merak konusu oldu. Survivor 2021'de heyecan 2. dokunulmazlık oyunu ile devam etti. İzleyiciler 'Survivor eleme adayı kim oldu?' ve 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı' Sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 14 Mart 2021 Survivor eleme adayı...

Survivor eleme adayı 14 Mart 2021: Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Dün oynanan ikinci dokunulmazlk oyununda havuz ve çeşitli engelleri aşan yarışmacılar puzzle yapıp rakibinden önce kutuları devirmeye çalıştı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayları...

SURVİVOR’DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de sezonun ilk Bil Bakalım oyunu bu akşam ekrana geldi. Acun Ilıcalı tarafından sunulacak Bil Bakalım oyununda en yakın tahmini yapan yarışmacı takımına sayı kazandırdı. Birbirinden farklı ve ilginç soruların sorulduğu Bil Bakalım oyununu kazanan son soru ile belli oldu. Skor 9-9 olunca iki takıma son soru olarak "Geçen sezon Survivor kaç bölüm yayınlandı?" soruldu. Ünlüler 138 derken Gönüllüler 136 cevabını verdi. Tam doğru cevabı veren Gönüllüler takımı 10-9 skorla Bil Bakalım oyununu kazandı. Bil Bakalım oyununu kazanan Gönüllüler yarışmacıları 1000, kaybeden Ünlüler yarışmacıları 500 pezo ile açık artırmaya katılmaya hak kazandı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 47. Bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler, bir kez daha kıyasıya mücadele verdi. İlk oyunu kazanan Ünlüler, bu akşam da kazanarak bir hafta daha kalmayı garantilemek, Gönüllüler takımı ise rakip takımdan bir adayın potaya girmesini sağlamak için dokunulmazlığı kazanmak istiyordu. Oyundan önce oynanan avantajı kazanan Gönüllüler oldu. Oyunda Ünlüler takımından Çağrı, rahatsızlığı nedeniyle yer almadı. Baştan sona kadar heyecan ve mücadele içinde geçen dokunulmazlık oyununda skor 9-7 Ünlüler lehine olduğu zaman en iyiler parkura çıktı. İlk oyunda Berkay ile Batuhan parkura çıktı. Günün başarılı ismi Batuhan, takımına bir kez daha dokunulmazlığı kazandırdı. Ünlüler, 10-7 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler için ada konseyi toplandı. Konseyde yapılan ada oylaması ile adı en çok yazılan Hanzade, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA İLK DOKUNULMAZLIK VE İLK ELEME ADAYI

Survivor son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında çok çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Son anına kadar mücadelenin devam ettiği dokunulmazlık oyununda Ünlüler, 9-6 geriden gelerek ilk önce oyunu bayrak yarışına taşıdı, sonrasında bayrak yarışında atışları ile rakibini yenerek dokunulmazlığı kazanmayı başardı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, ada oylamasında Aleyna Çalışkan’ı ilk gitme adayı olarak belirledi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: Aleyna Çalışkan ve Hanzade

16 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak bölümde yapılacak olan konseyde SMS birincisi de üçüncü ismi söyleyecek ve Gönüllüler takımından bir kişi hayallerine veda edecek.

SURVİVOR 2021 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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