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Survivor eleme adayı kim oldu 16 Mayıs! Eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da yaşananlar

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu merak ediliyor. 16 Mayıs 2020 cumartesi günü ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belirlenecek. Haftanın ilk eleme adayı kim oldu sorusu heyecanla merak ediliyor. 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı...

Survivor eleme adayı kim oldu

16 Mayıs Survivor 2020 yeni bölümüyle yine nefes kesti. Survivor’ın 78. Bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Takımın etkili ismi Ersin’in sakatlığı nedeniyle adaya veda etmesinin ardından ünlüler takımının performansı merak konusu oldu. Survivor ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bir süredir klinikte tedavi gören Nisa’nın da katıldığı yarış nefes kesti. İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

Survivor 2020’nin 78. Bölümü yine nefes kesti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadeleleri yine nefes kesti. Peki Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı.

ERSİN’İN SAKATLIĞI NEDENİYLE SURVIVOR’A VEDA ETMESİ SONRASI İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Ersin’in yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle adaya veda etmesinin ardından performansları merak konusu olan ünlüler takımı, dün oynanan ödül oyununu kazanmış ve villada kendilerine ikram edilen çikolataların tadını çıkarmıştı. Ancak ünlüler takımının kendilerini asıl gösterecekleri oyun dokunulmazlık oyunuydu. Ersin’in gidişi ile adada 5 kişi kalan ünlüler takımı, kendileri için hayati önem taşıyan dokunulmazlık oyununa çok asıldı.

SURVIVOR’IN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN NİSA TAKIMINDAKİ YERİNİ ALDI

Gönüllüler takımında ise gündemde yine Nisa var. İlk günden beri gösterdiği tavırlarla Survivor’ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa bugünkü dokunulmazlık oyununda takımındaki yerini aldı ve Nisa yine performansı ile göz kamaştırdı. Gönüllüler takımında kadın yarışmacı olarak yalnızca Nisa ve Evrim’in kalması nedeniyle, Survivor kuralları gereği gönüllüler takımından kadın yarışmacı elenemiyor. Ancak buna rağmen iki kadın yarışmacı da takımları adına üstün bir performans sergiledi. Peki nefes kesen dokunulmazlık oyununu kim kazandı.

SURVIVOR’DA GEÇEN HAFTA ELEME YAŞANMADI! PEKİ BU HAFTA KİM ELENECEK?

Survivor 2020’nin 13. Haftasında SMS oylaması sonucu herhangi bir eleme yaşanmamıştı. Yaşadığı ciddi diz sakatlığı sebebiyle Survivor’dan diskalifiye olan Ersin Korkut’un arkadaşlarıyla ayrılmak zorunda kaldığı konseyde Acun Ilıcalı, 13. Hafta SMS sonuçlarının 14. hafta için de geçerli olacağını ve dokunulmazlık oyunları sonrası bu SMS sıralamasına göre bir eleme yapılacağını dile getirmişti.

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