Survivor eleme adayı kim oldu? Sorusu günün en çok aranılanlar arasında yerini aldı. Survivor 2021'de dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmayı kaybeden takım ise ada konseyine giderek eleme adayını belirledi. İşte 28 Şubat Survivor eleme adayları

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler eleme adaylarını belirledi. Buna göre takıma yeni katılan Aleyna Çalışkan en çok oyu alarak eleme adayı seçildi. İlk eleme adayı ise Öykü olmuştu.

Eleme adayı olarak adı açıklanan Survivor Aleyna Çalışkan, "Üzüldüm, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha çok erken olduğunu düşünüyorum, burası benim büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmeye gelmiştim." ifadelerini kullandı