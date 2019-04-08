Survivor'da haftanın son gününde eleme adayları konseyde yapılan oylama sonucunda belli oldu. Survivor'da bu hafta elenecek yarışmacı Türk yarışmacılardan bir isim olacak ve adaya veda edecek. Peki Survivor eleme adayları kimler? 7 Nisan Survivor İletişim ödülünü kimler kazandı?

DALAKA: TAHRİK EDİCİ BİR TAKIMIN VAR!

Dalaka'dan Afroditi'ye: Tahrik edici bir takımın var!

Survivor Türkiye Yunanistan kırk ikinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Afroditi ile karşı karşıya gelecek olan Dalaka, oyun başlamadan önce rakibine takımının tezahüratı ile ilgili tepki gösterdi...

ATAKAN'DAN HİKMET'E BÜYÜK TEPKİ

Survivor Türkiye Yunanistan kırk ikinci bölümde oynanacak olan dokunulmazlık oyununda Hikmet ile Atakan arasında tansiyon yükseldi. Atış denemesi nedeniyle yaşanan gerilimde Hikmet'in sözlerine Atakan tepki gösterdi...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da iletişim oyununu kazanan Atakan ve Büşra oldu. Arkadaşlarıyla mesajlaşma ödülünü kazanan Atakan ve Büşra beraberlerinde Okay, Seda, Melisa ve Yusuf'u ödüle götürdüler...

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor Türkiye Yunanistan kırk ikinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylama sonucunda Sude ilk eleme adayı oldu.

Siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar ikinci eleme adayını belirledi. Bu hafta Türk yarışmacı eleneceği için Yunan yarışmacılar da bir Türk ismi eleme potasına soktu ve Survivor'da ikinci eleme adayı Melisa oldu.