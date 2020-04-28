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Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da Nisa gidiyor mu? 28 Nisan yeni bölüm fragmanı

Survivor'da dün akşam rüya gibi bir ödüle sahip oyunda kıyasıya mücadele vardı. Survivor eleme konseyi bu akşam yaşanacak ve bir yarışmacı adaya veda edecek. Nisa'nın gitmek istediğini hissettirdiği günlerde acun Ilıcalı, Nisa için ne dedi? İşte Survivor'daki son gelimeler

Survivor

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Kıyasıya rekabetin arttığı ve yarışmacıların gün geçtikçe daha çok gerildiği Survivor'da dün akşam oldukça önemli bir ödül için kıyasıya bir mücadele vardı. Survivor'da bu akşam ise eleme konseyi yapılacak ve bir yarışmacı daha 2020 Survivor hayallerine veda edecek. Survivor ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu oldukça büyüktü. Büyük bir villada her şey dahil bir gün ve ardından yumuşak yataklarda uyuma şansı her iki takım yarışmacılarını da kıyasıya bir mücadeleye sürükledi. Ünlüler, 8-5 önde gittikleri oyunda avantajı koruyamayınca ödülü kıl payı kaçırmış oldular. Gönüllüler takımı ödül oyununu 10 - 8 kazanmayı başardı.

SURVİVOR'DA NİSA GİDİYOR MU?

Bir süredir mutsuz ve huzursuz olduğu gözlenen Nisa'nın iletişim ödülünde babasına "gitmek istiyorum" demesinin ardından gelişmeler yaşanmaya devam etti. Dün akşam yayınlann bölümün fragmanında ise Acun Ilıcalı'nın "kimseyi zorla tutmuyoruz, gitmek isteyen varsa gidebilir" açıklaması ve Nisa'nın fenalaştığı anlar gerilimi yükseltti.

SURVİVOR 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor son bölümünde Ünlüler Gönünllüler takımı dokunulmazlık oyunu sonucunda ada konseyine gitti. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olarak belirlenmişti. 26 Nisan Survivor ikinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucunda Gizem oldu.

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