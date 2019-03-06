Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında bu haftanın elenen ismi belli oldu. 20. bölümün geride kaldığı Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı eleme adaylarını tek tek belirledi. Salı günü yapılan SMS oylaması sonucu elenen isim belli oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan 20. bölümde Türk takımında elenen isim belli oldu. Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden taraf olan Türk takımında Okay, Hakan ve Ecem eleme adayı olmuştu. Yapılan SMS oylamasına göre Survivor'a veda eden isim Ecem oldu.
Ecem'in sözleri neler oldu?
Ecem ada konseyinde 5 mart salı günü duygusal anlar yaşadı. İşte Ecem'in eleme gecesi söylediği son sözler: "Gerçekten zor elemelerden geçiyoruz. Milyonlarca insan arasından seçiliyoruz. Biz seçilmiş kişileriz. Gelirken performansımla bir yerlere gelmeyi hayal etmiştim. En çok buna üzülüyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Hayırlısı buymuş. Bana bu imkanı verdiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Beni bu 12 kişi arasına dahil ettiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. Böyle olması gerekiyormuş." Ecem'in hayranları Ecem'in elenmesine üzüldüler.
BORA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında Bora, bazı yarışmacıların oyunlarda hiç sayı alamadığını söyledi ve bu yüzden sayı alamayan isimlerin Survivor'da olmamaları gerektiğini söyledi.
YUSUF BORA HAKKINDA NE DEDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında oyunlarda kimin oynayacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor. Konu ile ilgili Yusuf, Bora'nın oyun dışında kaldığında takıma destek vermediğini söyledi.
Survivor 2019'da Türk takımı oyunlarda kimlerin yarışacağı konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Özellikle Yusuf, Bora'nın oyun dışında kaldığı zamanlar destek olmadığını dile getirdi. Hikmet ise, "artık duygusallığın geride kalması gerek" şeklinde yorumlarda bulundu.
ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA
Survivor Türkiye Yunanistan yirminci bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara ödül müjdesi verdi. Yeni bir ödül oyununun geleceğini söyleyen Acun Ilıcalı, oyunun çok yakın bir zamanda oynanacağını söyledi...
Survivor Türkiye Yunanistan'ı 20.bölümünde Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara sürpriz bir müjde geldi. Yarışmacılara yeni bir ödül müjdesi veren Acun Ilıcalı'ya Hikmet bir takım sorular sorarak ödülün ne olduğunu öğrenmek istedi; fakat ödülün ne olacağı henüz belli değil.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.