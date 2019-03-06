Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında bu haftanın elenen ismi belli oldu. 20. bölümün geride kaldığı Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı eleme adaylarını tek tek belirledi. Salı günü yapılan SMS oylaması sonucu elenen isim belli oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye Yunanistan 20. bölümde Türk takımında elenen isim belli oldu. Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden taraf olan Türk takımında Okay, Hakan ve Ecem eleme adayı olmuştu. Yapılan SMS oylamasına göre Survivor'a veda eden isim Ecem oldu.

Ecem'in sözleri neler oldu?

Ecem ada konseyinde 5 mart salı günü duygusal anlar yaşadı. İşte Ecem'in eleme gecesi söylediği son sözler: "Gerçekten zor elemelerden geçiyoruz. Milyonlarca insan arasından seçiliyoruz. Biz seçilmiş kişileriz. Gelirken performansımla bir yerlere gelmeyi hayal etmiştim. En çok buna üzülüyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Hayırlısı buymuş. Bana bu imkanı verdiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Beni bu 12 kişi arasına dahil ettiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. Böyle olması gerekiyormuş." Ecem'in hayranları Ecem'in elenmesine üzüldüler.

BORA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında Bora, bazı yarışmacıların oyunlarda hiç sayı alamadığını söyledi ve bu yüzden sayı alamayan isimlerin Survivor'da olmamaları gerektiğini söyledi.

YUSUF BORA HAKKINDA NE DEDİ?

Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında oyunlarda kimin oynayacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor. Konu ile ilgili Yusuf, Bora'nın oyun dışında kaldığında takıma destek vermediğini söyledi.

Survivor 2019'da Türk takımı oyunlarda kimlerin yarışacağı konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Özellikle Yusuf, Bora'nın oyun dışında kaldığı zamanlar destek olmadığını dile getirdi. Hikmet ise, "artık duygusallığın geride kalması gerek" şeklinde yorumlarda bulundu.

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Survivor Türkiye Yunanistan yirminci bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara ödül müjdesi verdi. Yeni bir ödül oyununun geleceğini söyleyen Acun Ilıcalı, oyunun çok yakın bir zamanda oynanacağını söyledi...

Survivor Türkiye Yunanistan'ı 20.bölümünde Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara sürpriz bir müjde geldi. Yarışmacılara yeni bir ödül müjdesi veren Acun Ilıcalı'ya Hikmet bir takım sorular sorarak ödülün ne olduğunu öğrenmek istedi; fakat ödülün ne olacağı henüz belli değil.