Survivor'da kim elendi? sorusu yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından izleyiciler tarafından soruluyor. Heyecanın her geçen gün arttığı Survivor'da dün akşam sürpriz bir ayrılık yaşandı. Acun Ilıcalı'nın da açıklarken zorlandığı isim için, ünllüler takımı da gönüllüler takımı da oldukça duygulandı. İşte Survivor 74. son bölümde yaşananlar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da hiçkimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde hafif sakatlığı bulunan Ersin'in koşmasında problem meydana gelinde doktor Metin Kuş MR istedi. Yapılan kontroller sonrasında da Ersin'in yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Böylelikle Survivor 2020'ye bu hafta veda eden isim Ersin Korkut oldu.

ERSİN KORKUT'TAN ÖZEL MESAJ

Bu haftanın elenen yarışmacısı olan Ersin Korkut, adadan ayrılmayı beklerken kameralara özel açıklamalarda bulundu. Oldukça duygulu olduğu görülen Ersin Korkut'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyununu kazanan takım, kıran kırana geçen mücadele sonunda belli oldu. 12 Mayıs Salı günü Survivor 74. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim ödülünü kazanmak için basket maçı yaptılar. Kum sahada oynanan Survivor basketbolunda takımlar sahaya ikişer kişi ile çıktı. Üç basket atanın bir puan kazanacağı oyunda toplamda 10 puanı alan takım iletişim oyununu kazanacaktı. İki takımın yarışmacıları, Instagram hesabından iletişimi kazanabilmek için basketbol maçında tüm hünerlerini gösterdiler. Bazı tartışmaların, gerginliklerin de yaşandığı oyunda çok güzel hareketler ve inanılmaz basketler ile seyir zevki yüksek bir iletişim oyunu oynadılar. Maçın sonunda mutlu sona ulaşan takım, 10-7 skorla Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR’DA BÜYÜK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'de her hafta Pazartesi günleri takımlar büyük ödül için karşı karşıya geliyor. Birleşme partisi sonrasında yapılan büyük ödül oyununda verilen ödüldeki çıta her hafta bir kat daha yukarıya çıkarılıyor. Daha önce bir kez oynadıkları parkurda bir kez daha karşı karşıya gelen Ünlüler ile Gönüllüler, nefes kesen bir mücadele sergiledi. İki takımın yarışmacıları da büyük ödülü kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıttı. Bu yüzden skorda dengeki iki takım arasında gitti geldi. Skor 9-8 Gönüllüler önde iken Barış ile Sercan karşılaştı. Sercan'ın kazanması ile skor 9-9 oldu. Böylece ödül oyunu kazananı belirlemek için bayrak yarışına gidildi.

Survivor'da ödül oyunu için bayrak yarışına takımlar en iyi kadın ve erkek yarışmacılarını çıkardı. Ünlülerden Elif ve Sercan, Gönüllülerden Nisa ve Berkan, ödül oyununda bayrak yarışına çıktı. Ünlüler takımı, parkuru önce tamamladılar fakat Berkan, atışlarda çok iyi performans sergiledi. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR’DA BU HAFTA GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçen hafta yapılan Survivor 2. dokunulmazlık oyunu sırasında Ünlüler ile Gönüllülere yeni görevleri verilmişti. Buna göre takımlar, bilinen bir şarkıya yeni sözler yapıp besteleyeceklerdi. Survivor 2020’de takımların yaptıkları şarkıların hangisi güzel izleyiciler karar verdi. Buna göre Survivor’da şarkı yarışmasını kazanan takım gönüllüler oldu. Gönüllüler, bu oyunu kazanarak 4 kere üst üste görev oyununu kazanmış oldu.

SURVİVOR 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI